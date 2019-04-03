На Донбасі загинули двоє українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил 2 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів, загинули двоє та поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено вісім обстрілів: у районі населеного пункту Верхньоторецьке, біля села Широкине, поблизу міста Авдіївка, біля Гнутового та Водяного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів: у районі населеного пункту Новозванівка, міста Попасна та поблизу села Катеринівка.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - зазначають у штабі.

За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року поранено трьох українських військових.