На Донбассе с начала года погибли более 100 военных

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибли 110 военных в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новынарня.

Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.

"Солдаты, сержанты, офицеры. Пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. И почти дети, и те, кто им в деды годится. От стрелка и сапера - до элитного разведчика и комбрига", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток, 23 декабря, в районе ООС вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня три раза.

Как сообщало РБК-Украина, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.Так, в пятницу, 20 декабря, оккупационные войска дважды отказывали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы вблизи населенного пункта Верхнеширокинского. Свои действия боевики объясняли проведением работ по разминированию.

Ранее сообщалось, что обмен пленными задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). В частности, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.