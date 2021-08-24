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На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен

Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики на Донбассе в День независимости Украины обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрела один украинский военный погиб, а еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическая группировка "Восток".

Раненого военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас удовлетворительное.

О нарушении режима прекращения огня пророссийскими боевиками украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в ОТГ "Восток",

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зафиксировали пролет вражеского беспилотника через линию разграничения.

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Вооруженные силы УкраиныДонбассБоевики на Донбассе