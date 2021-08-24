RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений

Автор: Дмитро Левицький

Бойовики на Донбасі в День незалежності України обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовий загинув, а ще один - отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Пораненого військовослужбовця евакуювали до лікувального закладу, де йому надають допомогу. Його стан наразі задовільний.

Про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - зазначили в ОТУ "Схід",

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі зафіксували проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасБойовики на Донбасі