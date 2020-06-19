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На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 07:40
На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинские военный защитник погиб и еще один воин получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции у краинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществляли обстрелы поблизк Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики обстреливали позиции ООС вблизи Крымского и Орехово.

"Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 17 июня боевики совершили 14 обстрелов погиб один украинский военный.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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