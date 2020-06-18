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Ситуация на Донбассе обострилась: один украинский военный погиб, двое ранены

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 07:29
Ситуация на Донбассе обострилась: один украинский военный погиб, двое ранены
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

За сутки боевики провели 14 обстрелов, применили тяжелое вооружение

Обстановка в зоне боевых действий на Донбассе в течение последних суток, 17 июня, обострилась. Со стороны боевиков зафиксировано 14 обстрелов, во время которых погиб один украинский военный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупационные войска применили минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. В ответ украинские войска подавили агрессию боевиков. Разведка сообщила, что одного оккупанта ранили.

Обстрелы велись возле Орехового, Крымского, недалеко Шумов, возле Луганского, Опытного, Водяного, вблизи Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование", - отметили в ООС.

От начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.

Напомним, как отметил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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