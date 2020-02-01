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На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 18:59
На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты применяли запрещенные минометы 120-го и 82-го калибров

С начала субботы, 1 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы потери среди украинских подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня российские незаконные вооруженные формирования 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские военнослужащие в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Васильевка, Пески, Невельское, Луганское, Орехово, Новотошковское и Катериновка.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела вблизи Новотошковского погиб старший боевой медик. Женщина погибла во время доставки медикаментов на позиции.

Позже в 93-й ОМБр рассказали, что погибшей была сержант Клавдия Сытник, которая поступила на военную службу в 2017 году. Сержант получил смертельное осколочное ранение в грудь.

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