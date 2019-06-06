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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Новости » Общество    06.06.2019 - 07:25
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Иллюстративное фото (ООС)

Оккупанты открывали огонь 12 раз за сутки

На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны боевиков погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня одного оккупанта уничтожено, еще четверо - ранены", - сообщили в ООС.

От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в ООС.

 

Напомним, по состоянию на 18:00 в среду, 5 июня, было зафиксировано пять обстрелов с позиций боевиков на Донбассе, погиб один украинский военный.

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Темы: Новости ООС
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