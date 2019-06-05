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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Общество    05.06.2019 - 19:24
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня

От начала суток, 5 июня, враг пять раз нарушил режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), погиб один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Талаковки, села Водяное и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе за сутки, 4-5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Кроме того, боевики во вторник, 4 июня, обстреляли мечеть в Донецке для дискредитации Вооруженных сил Украины. Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов.

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