На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы ВСУ в районе проведения ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении прошлых суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на в Луганской области, на Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское.

Кроме того, враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого, продолжаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника, а также 5 боевиков, 4 ранены.

В течение ночи 13 июня враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны были напрасными.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что боевики на Донбассе за сутки 11 июня 2018 года вдвое увеличили применение тяжелого вооружения.