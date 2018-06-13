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На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 07:39
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы ВСУ в районе проведения ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении прошлых суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на в Луганской области, на Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское.

Кроме того, враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого, продолжаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника, а также 5 боевиков, 4 ранены.

В течение ночи 13 июня враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны были напрасными.

 

Сводка по состоянию на 7:00 13 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 12 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 12 июня 2018 г.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что боевики на Донбассе за сутки 11 июня 2018 года вдвое увеличили применение тяжелого вооружения.

 

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки Боевики пытались вытеснить ВСУ в районе Крымского, 3 военных ранены, - ООС
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС, обстрел, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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