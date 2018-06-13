На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы ВСУ в районе проведения ООС
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении прошлых суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на в Луганской области, на Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское.
Кроме того, враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого, продолжаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское.
"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - говорится в сообщении.
По данным разведки, вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника, а также 5 боевиков, 4 ранены.
В течение ночи 13 июня враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.
Попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны были напрасными.
Сводка по состоянию на 7:00 13 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 12 июня,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 12 июня 2018 г.
Напомним, в штабе ООС сообщили, что боевики на Донбассе за сутки 11 июня 2018 года вдвое увеличили применение тяжелого вооружения.