На Донбасі загинув український військовий, двох поранено

Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили ЗСУ в районі проведення ООС
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі упродовж минулої доби, 12 червня, російсько-окупаційні війська 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув, двох поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.
Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське на Луганщині, на Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Луганське.
Крім того, ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького, тривають бої на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.
"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - йдеться повідомленні.
За даними розвідки, вчора ввечері була знищена бойова броньована машина противника, а також 5 бойовиків, 4 поранено.
Упродовж ночі 13 червня ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка.
Спроби противника просунутися в глибину нашої оборони були марними.
Зведення станом на 7:00 13 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 12 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 12 червня 2018 р.
Нагадаємо, у штабі ООС повідомили, що бойовики на Донбасі за добу 11 червня 2018 року вдвічі збільшили застосування важкого озброєння.