На Донбасі загинув український військовий, двох поранено

Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили ЗСУ в районі проведення ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі упродовж минулої доби, 12 червня, російсько-окупаційні війська 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув, двох поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське на Луганщині, на Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Луганське.

Крім того, ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького, тривають бої на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - йдеться повідомленні.

За даними розвідки, вчора ввечері була знищена бойова броньована машина противника, а також 5 бойовиків, 4 поранено.

Упродовж ночі 13 червня ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка.

Спроби противника просунутися в глибину нашої оборони були марними.

Нагадаємо, у штабі ООС повідомили, що бойовики на Донбасі за добу 11 червня 2018 року вдвічі збільшили застосування важкого озброєння.