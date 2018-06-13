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На Донбасі загинув український військовий, двох поранено

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 07:39
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили ЗСУ в районі проведення ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі упродовж минулої доби, 12 червня, російсько-окупаційні війська 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув, двох поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське на Луганщині, на Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Луганське.

Крім того, ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького, тривають бої на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - йдеться  повідомленні.

За даними розвідки, вчора ввечері була знищена бойова броньована машина противника, а також 5 бойовиків, 4 поранено.

Упродовж ночі 13 червня ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка.

Спроби противника просунутися в глибину нашої оборони були марними.

 

Зведення станом на 7:00 13 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 12 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, у штабі ООС повідомили, що бойовики на Донбасі за добу 11 червня 2018 року вдвічі збільшили застосування важкого озброєння.

 

Розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулу добу Бойовики намагалися витіснити ЗСУ в районі Кримського, 3 військових поранені, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС, обстрел, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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