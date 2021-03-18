На Донбассе погиб украинский военный

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 18 марта, смертельно ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное.

Об этом сообщило ОТУ "Север" на странице в Facebook .

Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - рассказали в ОТУ.

О действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.