На Донбасі загинув український військовий

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 18 березня, смертельно поранили українського військового. Інцидент стався поблизу населеного пункту Південне.

Про це повідомило ОТУ "Північ" на сторінці у Facebook .

Окупанти обстріляли українські позиції з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося", - розповіли в ОТУ.

Про дії проросійських бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації.