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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 07:26
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 27 раз нарушили перемирие

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, на Донбассе 9 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.

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