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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 07:26
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 27 разів порушили перемир’я

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 10 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів: дев'ять разів неподалік Водяного, поблизу Авдіївки, Пищевика, двічі неподалік Новотроїцького та Павлополя, поблизу Мар’їнки та Новоселівки Другої.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів: неподалік Кримського, поблизу Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік Талаківки та поблизу Новотроїцького.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, на Донбасі 9 жовтня бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого.

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