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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 13:09
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (ООС)

Близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири прицільні обстріли Водяного з боку бойовиків, внаслідок чого загинув український військовий. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі, застосувавши стрілецьку зброю. Далі, близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню.

"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби Об’єднані сили зазнали непоправної втрати - внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один Український військовослужбовець", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомили в штабі ООС.

Крім того, 28 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушували режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували безпілотник для скидання гранати.

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