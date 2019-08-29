Боевики на Донбассе применили беспилотник для сброса гранаты

Иллюстративное фото (ООС)

За сутки зафиксированы 14 вражеских обстрелов, потерь со стороны ВСУ нет

На Донбассе в течение прошлых суток в среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили беспилотник для сброса гранаты. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр операции Объединенных сил.

В целом со стороны противника зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также велись обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Широкине, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское, Пивденное, Майорск.

"Неподалеку Широкиного с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометний выстрел (ВОГ-17)", - отметили в ООС.

Также боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Это представляло угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ "Майорское".

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре.

Напомним, в среду, 28 августа, КПВВ "Майорское" возобновил свою работу после временного закрытия из-за обстрелов боевиков.