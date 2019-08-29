Бойці "Азова" на Донбассе разбили разведгруппу боевиков

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики пытались проникнуть на позиции сил ООС

На Донбассе боевики в ночь на 29 августа пытались проникнуть на позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

По сообщению ООС, провокационные действия со стороны боевиков были зафиксированы в районе Светлодарской дуги.

"Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азова" была замечена группа наемников, которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. В результате кратковременного боя четверо врагов было уничтожено, одного - ранено и взято в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушали режим прекращения огня. При этом боевики применили беспилотник для сброса гранаты.

Также сообщалось, что 28 августа из-за обстрелов со стороны оккупированных территорий временно прекращал работу КПВВ "Майорское".