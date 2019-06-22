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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 23:49
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Эвакуация тела пока невозможна из-за интенсивного огня со стороны боевиков

На Донбассе в районе поселка Оленовка (Волновахский район Донецкой области) подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Оленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что интенсивный огонь со стороны поддерживаемых Россией боевиков делает невозможной эвакуацию тела.

“Дежурными огневыми средствами был открыт ответный огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина“, - также говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил подтвердили ранение одного украинского военного в результате обстрела на Донбассе в субботу, 22 июня. По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских военных.

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