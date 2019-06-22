ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 23:49
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Інтенсивний вогонь з боку бойовиків унеможливив евакуацію тіла

На Донбасі в районі селища Оленівка (Волноваський район Донецької області) підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень військовий 24-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

“В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н. п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади”, - йдеться в повідомленні.

У штабі розповіли, що інтенсивний вогонь з боку підтримуваних Росією бойовиків унеможливив евакуацію тіла.

“Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна“, - також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили поранення одного українського військового внаслідок обстрілу на Донбасі у суботу, 22 червня. Станом на 18:00 російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції українських військових.

На Донбасі на КПВВ помер чоловік Бойовики обстріляли село на Донбасі, поранена мирна мешканка
Новини України ДонбасзагибліООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся