В штабе ООС подтвердили ранение военного на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

В штабе операции Объединенных сил (ООС) подтвердили ранение одного украинского военного в результате обстрела на Донбассе в субботу, 22 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Песчаное, Пивденное и Новолуганское.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ, з напрямку ПІКУЗИ та АЗОВ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі СТАРОГНАТІВКИ, з напрямку НОВОЛАСПА – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ШИРОКИНЕ, з напрямку населеного пункту САХАНКА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці КРАСНОГОРІВКИ, з напрямку СТАРОМИХАЙЛІВКИ – зі 120 мм міномету та автоматичного гранатомету; ГНУТОВЕ, з напрямку ПІКУЗИ – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку УКРАЇНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; НОВОТРОЇЦЬКЕ, з напрямку населеного пункту ДОКУЧАЄВСЬК – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ПІЩАНЕ, з напрямку ОБОЗНЕ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; ПІВДЕННЕ, з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ, з напрямку ДОЛОМІТНЕ – з великокаліберного кулемету. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів ОПИТНЕ, АВДІЇВКА, ВОДЯНЕ, ШИРОКИНЕ, НОВОТРОЇЦЬКЕ, ПІСКИ, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, КРАСНОГОРІВКА, НОВОМИХАЙЛІВКА, ЛУГАНСЬКЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ПІВДЕННЕ, КАТЕРИНІВКА, ЗАЙЦЕВЕ та НОВГОРОДСЬКЕ. 21 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 5 крадіжок, 3 пограбування, 4 факти зберігання наркотичних речовин, 1 шахрайство. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 6 осіб, виявлено 35 адміністративних правопорушень. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 21000 осіб та 2600 транспортних засобів. Близько 22000 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 36-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 22 червня 2019 р.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела пострадал один украинский военный. По состоянию на 12:00 на Донбассе были зафиксированы 9 вражеских обстрелов, из которых 3 - с применением минометов.