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На Донбасі загинув український військовий, 10 поранені

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 07:21
На Донбасі загинув український військовий, 10 поранені
Ілюстративне фото (ООС)

Окупаційні війська застосували безпілотники

На Донбасі за минулу добу, 18січня, зафіксовано чергові порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один український військовий і 10 дістали поранення. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП та інша стрілецька зброя.

Обстріли велися поблизу населеного пункту Піски, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлопіля противник з безпілотника скинув два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.

Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка та Оріхове.

"Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 з військовослужбовців Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - зазначили в ООС.

На Донбасі загинув український військовий, 10 поранені

Нагадаємо, 17 січня бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ неподалік окупованого Луганська.

Бойовики на Донбасі застосували міномети: поранено 8 військових
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