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На Донбасі загинув один військовослужбовець, ще четверо отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 19:01
На Донбасі загинув один військовослужбовець, ще четверо отримали поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 3 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" були зафіксовані обстріли неподалік Широкіне, Зайцеве і поруч з Лебединським.

Також бойовики обстріляли район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського.

"Сьогодні, 3 березня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула, ще чотири наших захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ятеро українських військових отримали поранення. Серед постраждалих також один мирний житель.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про порушення домовленостей з розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, бойовики з порушенням розмістили 18 невпізнаних танків.

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