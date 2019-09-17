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На Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 07:27
На Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 23 раза нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены, 17 сентября один военный погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика, Павлополя, Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного, а также возле Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, дважды недалеко от Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского, Крымского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Новотроицкого; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - недалеко от Железного.

Напомним, в Мариуполе неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика "Донецкой народной республики" Романа Джумаева.

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