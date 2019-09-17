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На Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 07:27
На Донбасі загинув один український військовий, двох поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 23 рази порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил 16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, двох військових поранено, 17 вересня один військовий загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика, Павлополя, Лебединського, Верхньоторецького, Водяного, а також біля Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар’їнки, Красногорівки, двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Новгородського, Кримського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу Новотроїцького; у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Залізного.

Нагадаємо, у Маріуполі невідомі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва.

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