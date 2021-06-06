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На Донбассе подорвался украинский военный

Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. А сегодня украинский военнослужащий подорвался на взрывчатке.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставлена в лечебное учреждение. Состояние здоровья-защитника средней тяжести", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала этих суток оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям ООС вблизи населенного пункта Пески. Пророссийские боевики применили минометы 120-го калибра.

Напомним, украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.

Также РБК-Украина писало, что с начала войны на Донбассе в результате боевых действий погибли более 200 детей, еще полсотни считаются пропавшими без вести.

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