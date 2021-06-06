На Донбасі підірвався український військовий

На Донбасі минулої доби, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. А сьогодні український військовослужбовець підірвався на вибухівці.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я - захисника середньої тяжкості", - заявили у штабі.
Крім того, з початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.
Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.
Також РБК-Україна писало, що з початку війни на Донбасі в результаті бойових дій загинули понад 200 дітей, ще півсотні вважаються зниклими безвісти.