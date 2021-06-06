На Донбасі підірвався український військовий

На Донбасі минулої доби, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. А сьогодні український військовослужбовець підірвався на вибухівці.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я - захисника середньої тяжкості", - заявили у штабі.

Крім того, з початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.