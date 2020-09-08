На Донбассе подорвались на мине двое военных, их госпитализировали

На Донбассе подорвались на мине двое украинских военных. Бойцы получили боевое травмирование.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
"8 сентября в Донецкой области в результате подрыва на УМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный - Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области. Еще один получил ранение.
Отметим, Владимир Зеленский заявил, что в реакции украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня есть некоторые вещи не для средств массовой информации.