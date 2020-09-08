На Донбасі підірвались на міні двоє військових, їх госпіталізували

На Донбасі підірвались на міні двоє українських військових. Бійці отримали бойове травмування.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"8 вересня в Донецькій області внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий - Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області. Ще один отримав поранення.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що в реакції української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню є деякі речі не для засобів масової інформації.