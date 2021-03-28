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На Донбассе планируют открыть участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Автор: Инна Собора

Оккупационные администрации РФ планируют открыть избирательные участки в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Они рассчитывают, что жители ОРДЛО примут участие в голосовании на предстоящих выборах в Государственную думу РФ осенью 2021 года.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Участия в выборах смогут принять те жители ОРДЛО, которые получили российские паспорта.

"По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля", - отмечают правозащитники.

Среди задач, которые поставил Кремль оккупационным администрациям:

  • обеспечение участия в голосовании не менее 50% жителей ОРДЛО (те которые получили паспорт РФ) от общего количества "граждан" РФ в ОРДЛО (250-350 тысяч);
  • ускорение процесса выдачи паспортов РФ в ОРДЛО и увеличение количества выданных паспортов РФ в ОРДЛО;
  • организация медийной кампании к РФ от местных жителей и "политических деятелей" ОРДЛО с требованием принятия участия в голосовании на предстоящих выборах.

Правозащитники отмечают, что такими действиями РФ продолжает реализацию стратегии гибридной войны против Украины, а также интеграцию Луганской и Донецкой областей в РФ.

Ранее украинская сторона сообщала, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины.

РБК-Украина писало, что впервые за все время оккупации Донбасса российская партия откроет свое представительство на этих территориях.

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Новости Украины выборыпаспортДонбасс
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