На Донбассе планируют открыть участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - правозащитники

Оккупационные администрации РФ планируют открыть избирательные участки в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Они рассчитывают, что жители ОРДЛО примут участие в голосовании на предстоящих выборах в Государственную думу РФ осенью 2021 года.
Участия в выборах смогут принять те жители ОРДЛО, которые получили российские паспорта.
"По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля", - отмечают правозащитники.
Среди задач, которые поставил Кремль оккупационным администрациям:
Правозащитники отмечают, что такими действиями РФ продолжает реализацию стратегии гибридной войны против Украины, а также интеграцию Луганской и Донецкой областей в РФ.
Ранее украинская сторона сообщала, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины.
РБК-Украина писало, что впервые за все время оккупации Донбасса российская партия откроет свое представительство на этих территориях.