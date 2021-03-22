ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российская партия откроет офис в Донецке. Это впервые за время оккупации

Новина українською → Донецк, Понедельник 22 марта 2021 17:26
Российская партия откроет офис в Донецке. Это впервые за время оккупации Фото: стела в Донецке до оккупации (wikimapia.org)
Автор: РБК-Украина

Впервые за все время оккупации Донбасса российская партия откроет свое представительство на этих территориях. Офис "Справедливой России - За правду" хотят открыть в Донецке.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Сообщается, что глава фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе.

Кроме того, в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также сообщается, что этот центр будет содействовать в получении российского гражданства, а также в реализации "избирательных прав" лиц с российским паспортом.

Отметим, представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что неподконтрольные районы становятся "серой зоной для избирательного процесса в России" и полем для фальсификаций. В том числе за счет бесконтрольной раздачи российских паспортов.Напомним, ранее сообщалось, что Россия может впервые провести свой аналог ВНО на оккупированном Донбассе.

Также сообщалось, что суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в катастрофе военного самолета Ил-76 в 2014 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донецк ОРДЛО
NEWS
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию