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На Донбасі планують відкрити дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Автор: Инна Собора

Окупаційні адміністрації РФ планують відкрити виборчі дільниці в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Вони розраховують, що жителі ОРДЛО візьмуть участь у голосуванні на майбутніх виборах у Державну думу РФ восени 2021 року.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Участі у виборах зможуть взяти ті жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти.

"За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля", - зазначають правозахисники.

Серед завдань, які поставив Кремль окупаційним адміністраціям:

  • забезпечення участі у голосуванні не менше 50% жителів ОРДЛО (ті які отримали паспорт РФ) від загальної кількості "громадян" РФ ОРДЛО (250-350 тисяч);
  • прискорення процесу видачі паспортів РФ в ОРДЛО і збільшення кількості виданих паспортів РФ в ОРДЛО;
  • організація медійної кампанії до РФ від місцевих жителів і "політичних діячів" ОРДЛО з вимогою прийняття участі у голосуванні на майбутніх виборах

Правозахисники зазначають, що такими діями РФ продовжує реалізацію стратегії гібридної війни проти України, а також інтеграцію Луганської та Донецької областей в РФ.

Раніше українська сторона повідомляла, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України.

РБК-Україна писало, що вперше за весь час окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях.

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