На Донбассе открывается еще один пункт пропуска

На Донбассе 24 марта открывается еще один контрольный пункт въезда-выезда в Золотом Луганской области. Об этом заявил представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Марчук объявил об открытии седьмого КПВВ на линии столкновения, который будет находиться вблизи Золотого. Он также уточнил, что открытие состоится 24 марта в 07:00.

"Украинская сторона вышла с инициативой выполнить решение, которое было принято в Берлине лидерами "нормандской четверки": открыть дополнительный пункт пропуска "Золотое". Украинская сторона потратила на подготовительные работы чуть более 7 млн ​​гривен… Открывая "Золотое" мы сокращаем дистанцию (для жителей Луганской области, - ред.), не нужно будет делать объезд 120 километров"- отметил Марчук.

Он также отметил, что на пасхальные праздники поток через КПВВ может превысить 50 тысяч человек.

Напомним, открытие КПВВ "Золотое" периодически обсуждалось на заседаниях контактной группы в Минске. Ранее неоднократно украинская сторона запускала пункт пропуска, однако со стороны неподконтрольной части Луганской области пропуск всегда блокировался. В связи с этим открытие еще одного КПВВ переносилось.

Отметим, по данным украинской разведки, боевики на Донбассе ужесточили контроль на пунктах пропуска, проводят "профилактические беседы" с жителями оккупированных территорий, им рекомендуют воздержаться от выезда в подконтрольные Украине районы в период голосования. Кроме того, на 31 марта на оккупированной территории готовят масштабные антиукраинские акции.