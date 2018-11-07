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На Донбассе осудили бывшего инженера "Радио ДНР"

Новости » Общество    07.11.2018 - 19:31
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Житель Краматорска по радио помогал распространять пропагандистскую информацию оккупационной "власти" Донбасса

В Донецкой области осудили жителя Краматорска, который ранее сотрудничал с боевиками на оккупированной территории Донбасса, занимая должность инженера радиостанции "Радио ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Известно, что в период временной оккупации Краматорска террористами "ДНР" 38-летний мужчина по собственной воле решил сотрудничать с боевиками. Во время судебного рассмотрения дела было установлено, что с мая по июль 2014 года он обеспечивал проведения радиопередач, во время которых население города агитировали поддерживать "ДНР".

По информации прокуратуры, сначала радиостанция функционировала в захваченном террористами помещении исполнительного комитета Краматорского городского совета, а впоследствии - по месту расположения местной радиокомпании, где была более мощнее радиоапаратурата и площадь охвата сигналом.

"Так называемый "инженер оборудования "Радио ДНР" помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны сопротивляться законной власти Украины и причинял вред общественной безопасности родного города", - отметили в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства мужчина зиро раскаялся в содеянном, в связи с чем суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Напомним, недавно Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к 10 годам лишения так называемого "министра финансов ДНР". Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейкове "министерство финансов" ДНР и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

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