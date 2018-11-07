На Донбасі засудили колишнього інженера "Радіо ДНР"

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Мешканець Краматорська за допомогою радіо допомагав поширювати пропагандистську інформацію окупаційної "влади" Донбасу

У Донецькій області засудили мешканця Краматорська, який раніше співпрацював із бойовиками на окупованій території Донбасу, обіймаючи посаду інженера радіостанції "Радіо ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Відомо, що у період тимчасової окупації Краматорська терористами "ДНР" 38-річний чоловік з власної волі вирішив співпрацювати з бойовиками. Під час судового розгляду справи було встановлено, що з травня по липень 2014 року він організовував ведення радіопередач, під час яких населення міста агітували на підтримку "ДНР".

За інформацією прокуратури, спочатку радіостанція функціонувала у захопленому терористами приміщенні виконавчого комітету Краматорської міської ради, а згодом - за місцем розташування місцевої радіокомпанії, де була більш потужна радіоапаратурата площа охоплення сигналом.

"Так званий "інженер обладнання "Радіо ДНР" допомагав учасникам злочинної організації в умовах гібридної війни чинити опір законній владі України та заподіював шкоду громадській безпеці рідного міста", - зазначили у прокуратурі.

У ході судового розгляду чоловік зиро розкаявся у скоєному, у зв'язку з чим суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до 10 років позбавлення так званого "міністра фінансів ДНР". Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" ДНР та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань.