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На Донбассе опять гремят взрывы и слышны выстрелы: в ОБСЕ рассказали о нарушениях

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе опять гремят взрывы и слышны выстрелы. Наблюдатели мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опять зафиксировали нарушения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая.

В ОБСЕ отметили, что 25 мая на Донбассе зафиксировали 125 нарушений прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области - 76, в том числе 22 взрыва.

Большинство нарушений произошли в районе Петровского. Там слышали порядка 40 выстрелов из стрелкового оружия, очереди и взрывы.

В Луганской области СММ зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов неопределенного происхождения.

Нарушения произошли в районе Кряковки и Золотого. В Кряковке слышали многочисленные взрывы неопределенного происхождения, а в Золотом зафиксировали боеприпасы.

Напомним, на Донбассе ранили военного в результате обстрела. Боевики пять раз обстреляли позиции украинских защитников.

Ранее сообщалось, что боевики обстреливают позиции ООС из гранатометов и минометов.

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