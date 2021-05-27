На Донбассе опять гремят взрывы и слышны выстрелы: в ОБСЕ рассказали о нарушениях

На Донбассе опять гремят взрывы и слышны выстрелы. Наблюдатели мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опять зафиксировали нарушения.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая.
В ОБСЕ отметили, что 25 мая на Донбассе зафиксировали 125 нарушений прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области - 76, в том числе 22 взрыва.
Большинство нарушений произошли в районе Петровского. Там слышали порядка 40 выстрелов из стрелкового оружия, очереди и взрывы.
В Луганской области СММ зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов неопределенного происхождения.
Нарушения произошли в районе Кряковки и Золотого. В Кряковке слышали многочисленные взрывы неопределенного происхождения, а в Золотом зафиксировали боеприпасы.
Напомним, на Донбассе ранили военного в результате обстрела. Боевики пять раз обстреляли позиции украинских защитников.
Ранее сообщалось, что боевики обстреливают позиции ООС из гранатометов и минометов.