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Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Среда 26 мая 2021 17:34
Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, ранен военный Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 26 мая, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Крымское. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.

Кроме того, боевики совершили обстрел в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Причепиловки.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

При этом вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из снайперского оружия.

"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 25 мая, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 24 мая боевики также восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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