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На Донбасі окупанти смертельно поранили військового

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Донбас, Середа 12 січня 2022 07:38
На Донбасі окупанти смертельно поранили військового Фото: на Донбасі окупанти смертельно поранили військового (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 11 січня, з боку проросійських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 12 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 10 січня бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

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