На Донбассе оккупанты не платят зарплаты работникам без "республиканских паспортов", - ГУР

Фото: боевики на Донбассе (youtube.com vice news)

Оккупационные администрации пытаются заставить в такой способ отказаться от украинского гражданства

Оккупационная власть на Донбассе на отдельных предприятиях уменьшает или не выплачивает зарплату работникам, которые не имеют "республиканских паспортов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в такой способ российские оккупационные администрация оказывают давление на граждан Украины, вынуждая их отказаться от украинского гражданства.

"Руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим так называемых "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.н. "паспорта ДНР/ЛНР", - сообщили в ГУР.

Также, по данным разведки, военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей.

Ранее РБК-Украина писало, что от начала текущих суток, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Больше всего нарушений зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко.