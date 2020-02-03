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На Донбасі окупанти не платять зарплати працівникам без "республіканських паспортів", - ГУР

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 13:34
На Донбасі окупанти не платять зарплати працівникам без "республіканських паспортів", - ГУР
Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vice news)

Окупаційні адміністрації намагаються змусити в такий спосіб відмовитися від українського громадянства

Окупаційна влада на Донбасі на окремих підприємствах зменшує або не виплачує зарплату працівникам, які не мають "республіканських паспортів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що в такий спосіб російські окупаційні адміністрація чинять тиск на громадян України, змушуючи їх відмовитися від українського громадянства.

"Керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають так званих "республіканських паспортів". У той же час окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового одержання працівниками російського громадянства за умови наявності т. н. "паспорта ДНР/ЛНР", - повідомили в ГУР.

Також, за даними розвідки, військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку і зі знижкою на оплату платежів.

Раніше РБК-Україна писало, що від початку поточної доби, 3 лютого, збройні формування Російської Федерації у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню, в результаті поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Найбільше порушень зафіксовано в районі Верхнешироковского і Заїченко.

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