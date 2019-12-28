ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі один український військовий дістав поранення

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 07:32
На Донбасі один український військовий дістав поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів ЗСУ

На Донбасі, протягом минулої доби, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:

  • двічі поблизу Невельського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази біля населеного пункту Піски - з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поряд з населеним пунктом Гладосове - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 26 грудня, бойовики здійснили 17 обстрілів, один український військовослужбовець дістав поранення.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.

В штабі ООС розповіли, як КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме на свята Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся