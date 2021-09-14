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На Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Песков, есть раненый

Автор: Юлия Бойко

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Песков. В результате обстрела ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на обстрелы украинская сторона предоставила адекватный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе обостряется, и количество обстрелов растет в геометрической прогрессии.

Обострение связывают с тремя главными факторами.

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Вооруженные силы УкраиныДонбассПески