На Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків, є поранений

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків. В результаті обстрілу поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони .

Повідомляється, що станом на 12:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.