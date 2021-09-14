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На Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків, є поранений

Автор: Юлія Бойко

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків. В результаті обстрілу поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що станом на 12:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на Донбасі загострюється, і кількість обстрілів зростає в геометричній прогресії.

Загострення пов'язують з трьома головними факторами.

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