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На Донбассе снова обстрелы. Боевики используют запрещенные вооружения

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Украина, Суббота 09 октября 2021 12:20
На Донбассе снова обстрелы. Боевики используют запрещенные вооружения Фото: на Донбассе снова обстрелы с утра 9 октября снова обстрелы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 11 часов утра, 9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

По данным штаба, в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования провели прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики 10 раз за сутки, 8 октября, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом трижды применив запрещенное Минском вооружение. В результате обстрелов оккупантов один украинский воин получил тяжелое ранение.

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