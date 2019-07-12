На Донбассе при обстреле боевиков погиб мирный житель

Фото: последствия обстрелов на Донбассе (facebook.com/pressjfo)

Оккупанты обстреляли село Чермалык

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты обстреляли село Чермалык вчера в промежутке между 20 и 22 часами вечера.

"Огонь противник вел из направления населенного пункта Набережное, применив при этом артиллерию калибра 122 мм и минометы 82-го калибра. В результате взрывного ранения погиб мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

По факту обстрела на месте происшествия по улице Кальмиусская, работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Снаряд упал во двор, где именно находился мужчина, в результате чего он погиб, а часть здания была разбита.

Фото: последствия обстрелов на Донбассе (facebook.com/pressjfo)

"Кроме того, на улице Первомайская, в результате попадания артснаряда на приусадебный участок, повреждения получил еще один дом", - сообщили о последствиях в ООС.

Отметим, в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по факту обстрела и смерти мирного жителя в селе Чермалык полиция открыла уголовное производство.

"Полиция открыла уголовное производство по факту гибели мирного жителя в результате обстрела села Чермалык", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 11 июля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.