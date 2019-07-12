На Донбасі при обстрілі бойовиків загинув мирний житель

Фото: наслідки обстрілу на Донбасі (facebook.com/pressjfo)

Окупанти обстріляли село Чермалик

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що окупанти обстріляли село Чермалик вчора у проміжку часу між 20 та 22 годинами вечора.

"Вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Набережне, застосувавши при цьому артилерію калібру 122 мм та міномети 82-го калібру. В результаті вибухового поранення загинув чоловік 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.

За фактом обстрілу, на місці події по вулиці Кальміуська, працює спостережна група української сторони СЦКК. Снаряд впав на подвір’я, де саме знаходився чоловік, в результаті чого він загинув, а частина будівлі була розтрощена.

Фото: наслідки обстрілу на Донбасі (facebook.com/pressjfo)

"Окрім того, на вулиці Першотравнева, внаслідок влучання артснаряду на присадибну ділянку, пошкоджень зазнав ще один будинок", - повідомили про наслідки у ООС.

Зазначимо, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що за фактом обстрілу та смерті мирного жителя у селі Чермалик поліція відкрила кримінальне провадження.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі мирного жителя внаслідок обстрілу села Чермалик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 11 липня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє бійців дістали поранення.