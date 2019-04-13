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На Донбассе обострились обстрелы, есть погибший и раненые военные

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 07:28
На Донбассе обострились обстрелы, есть погибший и раненые военные
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики в сутки выпустили более 60 мин в течение 14 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 апреля, в результате усиленных обстрелов со стороны боевиков погиб один военный операции Объединенных сил и еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом семь раз запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На обстрелы было потрачено 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз возле населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Гнутово, Новоселовка Друга, Верхнеторецкое, Чермалык, Лебединский и Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции у н.п. Новозвановка, Троицкое, Зайцево.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения", - зазанчилы в ООС.

Также в пресс-центре заявили, что украинские военные отвечали на обстрелы противника. Разведка узнала, что в результате этого двух оккупантов было уничтожено, трое - ранены.

"Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

 

Напомним, 11 апреля в зоне ООС украинские войска понесли большие потери. Противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, погиб один военный, еще восемь получили ранения.

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