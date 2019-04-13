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На Донбасі загострились обстріли, є загиблий та поранені військові

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 07:28
На Донбасі загострились обстріли, є загиблий та поранені військові
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу випустили понад 60 мін протягом 14 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 12 квітня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків загинув один військовий операції Об'єднаних сил та ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосувавши при цьому сім разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На обстріли було витрачено 64 мінометні міни калібру 120 та 82 мм. Також противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів біля населених пунктів Авдіївка, Опитне, Гнутове, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик, Лебединське та Пищевик.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції біля н.п. Новозванівка, Троїцьке, Зайцеве.

"Під час обстрілів один український захисник загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення", - зазанчили в ООС.

Також у прес-центрі заявили, що українські військові відповідали на обстріли противника. Розвідка дізналась, що внаслідок цього двох окупантів було знищено, трьох - поранено.

"Також підрозділи Об'єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника. Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в прес-центрі.

 

Нагадаємо, 11 квітня у зоні ООС українські війська понесли великі втрати. Противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, загинув один військовий, ще вісім отримали поранення.

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