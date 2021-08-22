На Донбассе обошлось без потерь: три обстрела за сутки
Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 21 августа. Обошлось без потерь в наших рядах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Боевики обстреляли Водяное возле Донецка, применяя минометы 120-го калибра. Также вблизи Золотого-4 в Луганской области российские наемники вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Новолуганскго противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на сегодняшнее утро в штабе ООС не зафиксировали обстрелов. Ранений и потерь в рядах наших бойцов нет.
"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что боевики размещают танки и минометы на Донбассе. Их засекли беспилотники ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики запускают беспилотники и обстреливают украинских солдат. В результате погиб военнослужащий.