На Донбасі обійшлося без втрат: три обстріли за добу

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військових за минулу добу, 21 серпня. Обійшлося без втрат в наших лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

Бойовики обстріляли Водяне біля Донецька, застосовуючи міномети 120-го калібру. Також поблизу Золотого-4 в Луганській області російські найманці вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Новолуганскго противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на сьогоднішній ранок у штабі ООС не зафіксували обстрілів. Поранень і втрат у лавах наших бійців немає.

"Бойових втрат за минулу і поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.