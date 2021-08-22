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На Донбасі обійшлося без втрат: три обстріли за добу

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Україна, Неділя 22 серпня 2021 08:04
На Донбасі обійшлося без втрат: три обстріли за добу Фото: бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військових за минулу добу, 21 серпня. Обійшлося без втрат в наших лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Бойовики обстріляли Водяне біля Донецька, застосовуючи міномети 120-го калібру. Також поблизу Золотого-4 в Луганській області російські найманці вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Новолуганскго противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на сьогоднішній ранок у штабі ООС не зафіксували обстрілів. Поранень і втрат у лавах наших бійців немає.

"Бойових втрат за минулу і поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики розміщують танки й міномети на Донбасі. Їх помітили безпілотники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики запускають безпілотники й обстрілюють українських солдатів. В результаті загинув військовослужбовець.

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